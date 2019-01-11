Кайя Гербер знялася в рекламній кампанії Stella McCartney: оригінальні фото

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber

17-річна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер разом з 44-річною супермоделлю Кейт Мосс знялися у новій рекламній кампанії легендарного брену Stella McCartney.

Нові фото опубліковано у соціальній мережі Instagram. Так, два покоління моделей позували в об'єктиві фотографа Джонні Дюфорта.

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Натомість автором концепції зйомки виступила сама дизайнерка.

У цьому сезоні мені б хотілося звернути увагу на диво всіх жінок: коло життя і любові до пізнання прикладів, які надихають і з'явилися до нас,
– розповіла про ідею зйомки Стела Маккартні.

Що цікаво, у колекції є одяг та аксесуари з екологічних матеріалів і вторсировини, а також регенерованого кашеміру, натуральної бавовни, переробленого нейлону.


Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney


Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney


Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber


Кейт Мосс / Instagram / @JohnnyDufort

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Кайя Гербер
Джерело: 24 канал
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