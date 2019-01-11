Кайя Гербер знялася в рекламній кампанії Stella McCartney: оригінальні фото
17-річна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер разом з 44-річною супермоделлю Кейт Мосс знялися у новій рекламній кампанії легендарного брену Stella McCartney.
Нові фото опубліковано у соціальній мережі Instagram. Так, два покоління моделей позували в об'єктиві фотографа Джонні Дюфорта.
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Натомість автором концепції зйомки виступила сама дизайнерка.
У цьому сезоні мені б хотілося звернути увагу на диво всіх жінок: коло життя і любові до пізнання прикладів, які надихають і з'явилися до нас,
– розповіла про ідею зйомки Стела Маккартні.
Що цікаво, у колекції є одяг та аксесуари з екологічних матеріалів і вторсировини, а також регенерованого кашеміру, натуральної бавовни, переробленого нейлону.
Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney
Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney
Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber
Кейт Мосс / Instagram / @JohnnyDufort