Кайя Гербер знялася в рекламній кампанії Stella McCartney: оригінальні фото

17-річна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер разом з 44-річною супермоделлю Кейт Мосс знялися у новій рекламній кампанії легендарного брену Stella McCartney.

Нові фото опубліковано у соціальній мережі Instagram. Так, два покоління моделей позували в об'єктиві фотографа Джонні Дюфорта.

Читайте також: Кайя Гербер засвітила струнке тіло і показала нове татуювання: фотофакт

Натомість автором концепції зйомки виступила сама дизайнерка.

У цьому сезоні мені б хотілося звернути увагу на диво всіх жінок: коло життя і любові до пізнання прикладів, які надихають і з'явилися до нас,

– розповіла про ідею зйомки Стела Маккартні.

Що цікаво, у колекції є одяг та аксесуари з екологічних матеріалів і вторсировини, а також регенерованого кашеміру, натуральної бавовни, переробленого нейлону.



Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney



Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney



Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber



Кейт Мосс / Instagram / @JohnnyDufort