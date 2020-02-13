KAZKA випустить спільну пісню з гуртом Kadebostany: анонс хіта

Один з найпопулярніших українських гуртів KAZKA не припиняє радувати прихильників новими музичними роботами. Зовсім скоро відбудеться прем'єра творчої колаборації KAZKA та швейцарського колективу Kadebostany.

4 березня в Палаці спорту відбудеться великий сольний концерт KAZKA. Саме там українські артисти презентують спільну роботу Baby I'm ok з всесвітньо відомим гуртом Kadebostany, який стане спеціальним гостем на київському концерті.

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На своїй сторінці в інстаграмі солістка KAZKA Олександра Зарицька ділиться з підписниками кадрами зі зйомок кліпу, які відбувалися у столиці Туреччини, Стамбулі. На ролику, який опублікувала Саша, вона та учасник Kadebostany Гійом плачуть. Проте, що саме викликало у музикантів сльози, можна буде дізнатися після презентації офіційного кліпу.

Також Саша поділилася анонсом довгоочікуваного хіта Baby I'm ok.

Що відомо про гурт KAZKA?KAZKA – один із найпопулярніших сучасних українських гуртів, заснований в 2017 році. Це справжній музичний феномен, який за три роки свого існування заполонив не тільки Україну, а й увесь світ. Пісня "Плакала" увійшла до числа 20-ти найкращих українських пісень за останніх 20 років. Окрім цього вона стала найкращою піснею більш, ніж в 10 країнах Східної Європи. Кліп на цей трек має більше 400 мільйонів переглядів на ютубі та увійшов до 100 найкращих кліпів світу.

KAZKA – Плакала: дивитись відео онлайн

Що відомо про гурт Kadebostany?



Kadebostany – відомий швейцарський колектив, музика якого лунає у різних куточках світу вже 12 років. Назва Kadebostany означає "Європейська держава Кадебостані". Група представляє себе, як ціла держава. Вона заснована на принципах свободи, з власним президентом Кадебостаном і національною дівою Аміною, яка втілює в собі голос країни. Колектив вже не раз виступав з концертами в Україні. Останній виступ був у 2018 році на фінальному ефірі шоу "Танці з зірками".

Kadebostany – Castle in the Snow: дивитись відео онлайн