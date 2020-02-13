24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

KAZKA випустить спільну пісню з гуртом Kadebostany: анонс хіта

14 Читать новость на русском
/ Instagram / @kazka.band

Один з найпопулярніших українських гуртів KAZKA не припиняє радувати прихильників новими музичними роботами. Зовсім скоро відбудеться прем'єра творчої колаборації KAZKA та швейцарського колективу Kadebostany.

4 березня в Палаці спорту відбудеться великий сольний концерт KAZKA. Саме там українські артисти презентують спільну роботу Baby I'm ok з всесвітньо відомим гуртом Kadebostany, який стане спеціальним гостем на київському концерті.

Читайте також: Гурт KAZKA презентував кліп на пісню "Літаки": емоційне відео

На своїй сторінці в інстаграмі солістка KAZKA Олександра Зарицька ділиться з підписниками кадрами зі зйомок кліпу, які відбувалися у столиці Туреччини, Стамбулі. На ролику, який опублікувала Саша, вона та учасник Kadebostany Гійом плачуть. Проте, що саме викликало у музикантів сльози, можна буде дізнатися після презентації офіційного кліпу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Також Саша поділилася анонсом довгоочікуваного хіта Baby I'm ok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Що відомо про гурт KAZKA?KAZKA – один із найпопулярніших сучасних українських гуртів, заснований в 2017 році. Це справжній музичний феномен, який за три роки свого існування заполонив не тільки Україну, а й увесь світ. Пісня "Плакала" увійшла до числа 20-ти найкращих українських пісень за останніх 20 років. Окрім цього вона стала найкращою піснею більш, ніж в 10 країнах Східної Європи. Кліп на цей трек має більше 400 мільйонів переглядів на ютубі та увійшов до 100 найкращих кліпів світу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

KAZKA – Плакала: дивитись відео онлайн

Що відомо про гурт Kadebostany?

Kadebostany – відомий швейцарський колектив, музика якого лунає у різних куточках світу вже 12 років. Назва Kadebostany означає "Європейська держава Кадебостані". Група представляє себе, як ціла держава. Вона заснована на принципах свободи, з власним президентом Кадебостаном і національною дівою Аміною, яка втілює в собі голос країни. Колектив вже не раз виступав з концертами в Україні. Останній виступ був у 2018 році на фінальному ефірі шоу "Танці з зірками".

Kadebostany – Castle in the Snow: дивитись відео онлайн

 

Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
сьогодні
11073
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle KAZKA Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:50 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 1892
сьогодні 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 10830
сьогодні 12:55 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Квітослава Туз 6644
сьогодні 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2097
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 2063
Новини
Більше новин
Залиште відгук