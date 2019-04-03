Кендалл Дженнер показала струнку фігуру під час зйомки в білизні: спокусливі знімки
23-річна американська модель і зірковий "ангел" Victoria's Secret приймає замовлення на гарячі зйомки, адже це лише дозволяє їй вкотре довести, що вона перебуває в ідеальній формі. Так, у новій зйомці для Calvin Klein Underwear Кендалл Дженнер позувала лише в спідній білизні.
Попри те, що сестри Дженнер створили власну колекцію купальників, у зйомці для якої вони нещодавно знялися, одна з них продовжує співпрацювати зі знаменитими брендами. Так, нова колаборація Кендалл Дженнер відбулася з маркою Calvin Klein. Модель знялася для нової лінійки під назвою Underwear.
Читайте також: Кендалл Дженнер похизувалася спокусливою фігурою у леопардовому купальнику: фото
На фото 23-річна Кендалл позувала у чорній спідній білизні на підлозі та на ліжку в кімнаті, інтер'єр якої був створений у рожевих відтінках. На кожній світлині американська модель намагалася підібрати для себе найкращу позу, яка б підкреслювала всі її переваги.
Для звабливого образу спокусниці стилісти підібрали для Кендалл мінімальний макіяж та домашню зачіску. Її вії були непомітно підведені тушшю, а волосся зібране в акуратний хвіст.
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljexner