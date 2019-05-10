Кендалл Дженнер повертає в моду короткі піджаки: але не забуває про трендові принти

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Після розкішних вечірок до ранку 23-річна Кендалл Дженнер гуляє у буденник образах по Нью-Йорку. Модель помітили на вулицях мегаполіса у вбранні, яке, схоже, знову повертається у тренди.

Останніх кілька сезонів зірки обирали максимальний oversize у всьому – піджаки, кофти, футболки. Однак зірки шоу-бізнесу та фешн-діви вкотре доводять, що мода – циклічна, тому повернення нових трендів з минулого найближчим часом потрібно було очікувати. Так, днями Кендалл Дженнер продемонструвала повернення в моду коротких піджаків.

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23-річна модель засвітилася перед камерами папараці у темних широких джинсах, під які взула мюлі з гострим "носком" на невисокому каблуку. Однак найбільшу увагу привернула вбрання, яке Кендалл обрала для "верху" свого "луку".

На ній була бежева мереживна майка, а поверх неї модель одягнула вкорочений піджак зі зміїним принтом. Зірка повертає в моду радикально протилежні моделі oversize-розмірів, однак не забуває про все ще актуальні принти. Її образ доповнила коричнева сумка невеликого розміру та прямокутні сонцезахисні окуляри.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
 
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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