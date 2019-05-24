Кендалл Дженнер повторила приголомшливий образ Дженніфер Лопес: фотодоказ

Одна з найбільш популярних моделей світу Кендалл Дженнер прибула на Каннський кінофестиваль, де одним виходом змогла вразити усіх присутніх. Для червоного хідника вона обрала пишну сукню асиметричного крою, у подібній до якої раніше засвітилася Дженніфер Лопес.

"Ангели" Victoria's Secret приголомшують виходами на червоній доріжці в Каннах. Раніше перед публікою з'явилися Сара Сампайо та Адріана Ліма, які обрали розкішні чорні сукні. А після них 23-річна Кендалл Дженнер вирішила відрізнитися від колег і постала перед папараці у пишному рожевому платті з фатину.

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Американській знаменитості випала можливість першій представити нову колаборацію брендів H&M і Giambattista Valli. Зірка підкорила гостей Каннського кінофестивалю стрункими засмаглими ногами, які можна було розгледіти через асиметричний крій сукні.Однак, як помітили шанувальники, у подібному вбранні раніше з'являлася знаменита голлівудська акторка.



Кендалл Дженнер на Каннському кінофестивалі / Getty Images

В грудні 2018 року Дженніфер Лопес вразила виходом на прем'єрі фільму "Почни спочатку". Тоді для світського заходу вона обрала сукню від бренду Giambattista Valli. Вбрання Дженніфер Лопес і Кендалл Дженнер відрізнялося лише довжиною шлейфу і "верхом" сукні.



Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму в грудні 2018 року / Getty Images