Кендалл Дженнер вбрала сексапільну сукню без спідньої білизни: фото

Американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та одна з найуспішніших моделей світу Кендалл Дженнер полюбляє обирати сексапільні вбрання. Однак її поява на вечірці після Оскара перевершила всі сподівання прихильників та світових ЗМІ.

Зваблива Кендалл Дженнер – не з тих, хто соромиться демонструвати своє струнке тіло на публіці. Тому під час традиційного святкування після грандіозної церемонії Оскар-2019 вона приголомшила пікантністю образу.

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Перед камерою знаменита модель постала в одязі від дизайнерського бренду Rami Kadi. Вбрання складалось із топа з сексуальним вирізом на грудях та спідниці з двох смужок блискучої тканини, які ледь прикривали інтимні місця зірки. Під одяг Кендалл Дженнер не вбрала спідню білизну, що додало ще більшої звабливості її вигляду.

Провокативний look модель доповнила босоніжками на підборах, ідеальними укладкою та макіяжем. В будь-яких ракурсах Кендалл Дженнер світила оголеним тілом, зокрема, стрункими ногами.

На вечірці Vanity Fair зірка зустрілась зі своїм батьком, який змінив стать. Кейтлін Дженнер щасливо позувала поряд з Кендалл у блискучій міні-сукні.