Кендалл і Кайлі Дженнер позували в сексуальних купальниках з власної колекції

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Кайлі і Кендалл Дженнер
Кайлі і Кендалл Дженнер / Instagram / @kylie_wedster

Знамениті американські сестри і зірки реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кайлі і Кендалл Дженнер знялися в спільній фотосесії. Моделі позували в сексуальних купальниках із власної колекції, яку створили для канадського бренду.

Перший результат співпраці знаменитих сестер представники канадського бренду Ardene опублікували на офіційній сторінці в Instagram напередодні, 4 березня. Проте Кендал Дженнер ділилася з "фоловерами" бекстейджем зі зйомки ще на початку січня.

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Сестри Дженнер підписали угоду про співпрацю влітку 2018 року. Тоді вони домовилися з представниками бренду про створення декількох колекцій одягу і білизни. Так, на нових знімках Кендалл і Кайлі позували на темному фоні в відвертих купальниках. 23-річна Кендалл обрала для себе відкритий варіант, який складався з топу і трусиків, а 21-річна Кайлі одягнула червоний закритий купальний костюм з блискавкою на грудях.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @ardene

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @ardene

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)


 

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Теги: LifeStyle Еротика Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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