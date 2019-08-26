Кендіс Сванепул засвітила розкішне засмагле тіло: гаряче фото

Відома південноафриканська супермодель, яка є однією з найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret, вслід за своїми колегами поділилася знімком з відпочинку. На фото 30-річна Кендіс Сванепул похизувалася струнким тілом, засмага якого відповідає кольору молочного шоколаду.

Новий кадр Кендіс Сванепул опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 30-річна модель одна з небагатьох, хто влітку багато працював, а наприкінці серпня відправився на відпочинок. Тому за останній тиждень акаунт південноафриканської супермоделі вражає концентрацією еротики та пікантності.

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Так, на одному зі знімків, який Кендіс опублікувала напередодні, вона сексуально підняла руки вгору, притримуючи волосся позаду голови. На ній був крихітний купальний костюм у горизонтальну чорно-помаранчеву смужку, а погляд модель млосно навела прямо у камеру. Злегка привідкриті губи знаменитості додали ще більшої еротичності новому кадрові.



Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices