Кенсінгтонський палац оголосив про перший вихід Кейт Міддлтон і її новий патронаж у 2019 році

2689 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджська проводить останні ліниві дні різдвяних канікул і починає готуватися до активного року, що попереду. Так, перший офіційний візит Кейт Міддлтон у 2019 році пройде в лондонському районі Ізлінгтон, в одному з найгарніших садів Лондона. Також на початку року герцогиня отримала новий патронаж від королеви Єлизавети ІІ.

Про перший офіційний візит Кейт Міддлтон у 2019 році повідомили представники королівської сім'ї на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. У повідомленні мовилося про закінчення різдвяних канікул для 37-річної герцогині Кембриджської і її перший обов'язок у новому році.

Читайте також: Принц Джордж та принцеса Шарлотта здивували своїх батьків на Різдво: деталі

15 січня дружина принца Вільяма відвідає один з найкращих пам'яток Лондона. Сад короля Генріха King Henry's Walk Community Garden тричі здобував звання найкращого в Лондоні. Герцогиня Кембриджська зустрінеться з волонтерами, які співпрацюють із культурною пам'яткою, щоб дізнатися більше про садівництво і те, як воно зближує людей.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Також Кейт Міддлтон отримала новий патронаж від королеви Єлизавети ІІ. Вона стала заступником благодійної акції швидкої допомоги у Лондоні до 30-ї річниці її існування. Організація спрямована на забезпечення якісного лікування. Герцогиня Кембриджська зустрінеться із клініцистами, фельдшерами, пілотами і членами екіпажу, щоб дізнатися більше про виклики, які отримує об'єднання, як перший заступник у столиці Великобританії.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
сьогодні 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 131
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
сьогодні 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 311
Zara: історія успіху світового бренду
сьогодні 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1371
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 січня 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 587
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2968
Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
6 січня 12:29 Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
Анастасія Манюхіна 1299
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук