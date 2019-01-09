Кенсінгтонський палац оголосив про перший вихід Кейт Міддлтон і її новий патронаж у 2019 році

Герцогиня Кембриджська проводить останні ліниві дні різдвяних канікул і починає готуватися до активного року, що попереду. Так, перший офіційний візит Кейт Міддлтон у 2019 році пройде в лондонському районі Ізлінгтон, в одному з найгарніших садів Лондона. Також на початку року герцогиня отримала новий патронаж від королеви Єлизавети ІІ.

Про перший офіційний візит Кейт Міддлтон у 2019 році повідомили представники королівської сім'ї на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. У повідомленні мовилося про закінчення різдвяних канікул для 37-річної герцогині Кембриджської і її перший обов'язок у новому році.

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15 січня дружина принца Вільяма відвідає один з найкращих пам'яток Лондона. Сад короля Генріха King Henry's Walk Community Garden тричі здобував звання найкращого в Лондоні. Герцогиня Кембриджська зустрінеться з волонтерами, які співпрацюють із культурною пам'яткою, щоб дізнатися більше про садівництво і те, як воно зближує людей.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Також Кейт Міддлтон отримала новий патронаж від королеви Єлизавети ІІ. Вона стала заступником благодійної акції швидкої допомоги у Лондоні до 30-ї річниці її існування. Організація спрямована на забезпечення якісного лікування. Герцогиня Кембриджська зустрінеться із клініцистами, фельдшерами, пілотами і членами екіпажу, щоб дізнатися більше про виклики, які отримує об'єднання, як перший заступник у столиці Великобританії.