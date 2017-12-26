Кенсінгтонський палац повідомив про перший спільний вихід Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Останній офіційний вихід герцогинь Кембриджської і Сассекської відбувся ще у 2018 році. Вони разом відвідували різдвяну службу в Сандрінгемі. Через два місяці після Нового року стало відомо, коли і де відбудеться їхній перший спільний вихід у 2019 році.

Після спільного виходу герцогів Кембриджських і герцогів Сассекських у Сандрінгемі, в мережі з'явилося відео, як принц Вільям публічно проігнорував Меган Маркл. А фахівець з кінесики (сукупність рухів, жестів, міміки – LifeStyle 24) зізналася, що насправді поведінка герцогинь свідчить про те, що вони відчужені і скуті. Після різдвяної служби Меган Маркл і Кейт Міддлтон більше не з'являлися разом на людях. Однак навесні 2019 року вони вийдуть в світ з офіційним візитом.

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Разом із чоловіками, принцом Гаррі і принцом Вільямом, герцогині відвідають один і той же захід 5 березня. Члени королівської сім'ї стануть гостями прийому королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться в Букінгемському палаці. Монарх влаштовує святкування з нагоди 50-ї річниці інвеститури принца Чарльза.