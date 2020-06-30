Кеті Перрі була за крок до самогубства після розставання з Орландо Блумом

Завжди позитивна та життєрадісна співачка Кеті Перрі ледь не вчинила самогубство. Три роки тому зірка впала в депресію, причиною якої стало розставання з бойфрендом Орландо Блумом та відсутність нової хвилі популярності.

Майбутня матуся первістка наважилася розсекретити непростий етап свого життя в інтерв'ю для радіостанції SiriusXM CBC. Як інформує The Sun, суїцидальні думки у Кеті Перрі були три роки тому, коли 2017 вона порвала з актором Орландо Блумом й випустила музичний альбом Witness, який не позначився шаленою популярністю на її й без того успішній кар'єрі та був неоднозначно сприйнятий фанами.

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Співачка переконує, що тоді вона почувалась розбитою, а той період життя позначився крахом як у кар'єрі, так і в особистому. Зараз Кеті Перрі усвідомлює, що вона надто драматизувала ситуацію.

"Моя кар'єра розвивалась по висхідній – все вище, вище і вище. А потім раптом сталося падіння, не таке вже й велике, як я розумію зараз… Я стільки вклала в усе це, що частини мене просто не стало… Я б потонула у своїй печалі і, напевно, просто викинулася б", – зізналася зірка.

Вона розповіла, що її врятувала віра, надія та вдячність. Артистка була впевнена у своєму шляху та цілі й невдовзі її особисте життя налагодилося, а разом з тим і кар'єра знову пішла вгору. Нині вона розуміє, що пережите позитивно позначилося на ній, адже вона почала по-іншому дивитися на життя.

Для мене було важливо відчути себе розбитою – це допомогло мені по-іншому зібрати себе знову, допомогло "заземлитися", а не просто марнувати життя як попзірка,

– пояснила Кеті Перрі.

Раніше Кеті Перрі відверто зізнавалася, що побороти сильну депресію їй допомогла любов. Її наречений Орландо Блум теж постійно перебуває в пошуках балансу та гармонії, а сама зірка називає його схожим на мудреця.