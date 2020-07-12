Американська співачка Кеті Перрі за кілька тижнів народить первістка й вже знає, кому довірить роль хрещеної мами. Крихітку буде хрестити голлівудська акторка Дженніфер Еністон. Як запевняють ЗМІ, ця пропозиція розчулила зірку до сліз.

Батьківство Кеті Перрі та Орландо Блума – одна з найочікуваніших подій у західній пресі. Журналісти викривають деталі особистого життя первістка пари ще до її появи на світ. Як інформує видання Mirror, посилаючись на власні джерела, зірки вже визначилися, хто стане хрещеною мамою для їхньої донечки. Таку почесну роль отримала голлівудська знаменитість Дженніфер Еністон.

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Кеті Перрі стане мамою дівчинки вже за кілька тижнів. Останні місяці вагітності вона провела в ізоляції, що лише посилювало її хвилювання перед майбутніми пологами. Проте на карантині їй не дозволяла впадати у відчай акторка Дженніфер Еністон. Вона постійно підтримувала пару й стала близькою для їхньої сім'ї.

Кеті й Джен дуже близькі. Під час ізоляції вони влаштовували прогулянки і проводили багато часу разом. Вона (Дженніфер Еністон – ред.) заплакала, коли вони просили її стати хрещеною мамою,

– повідомили інсайдери.

Варто зазначити, що Дженніфер Еністон славиться тісною дружбою з багатьма зірками. Раніше вона хрестила доньку своєї колеги по знімальному майданчику ситкому "Друзі" Кортні Кокс 16-річну Коко.

Що відомо про вагітність Кеті Перрі?

35-річна співачка оголосила про вагітність на початку березня у новому відеокліпі на пісню Never Worn White. Кеті Перрі разом з нареченим Орландо Блумом з нетерпінням чекали на народження спільної дитини, а поповнення у родині – цілком обдуманий вчинок, адже зірки вже досягли небачених висот у кар'єрі й готові присвячувати себе дітям. Пара чекає на народження дівчинки, яку, як припускають у пресі, назвуть честь покійної бабусі співачки Енн Перл Хадсон.

Слід зауважити, що Кеті Перрі хвилюється через пологи в умовах пандемії, а її переживання негативно позначилися на стосунках з коханим. Орландо Блум вже виховує 9-річного сина Філінна від першого шлюбу з супермоделлю Мірандою Керр, тоді як для артистки досвід батьківства стане новим.