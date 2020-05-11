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Кеті Перрі заспівала колискову в костюмі слона та з собачкою на руках: відео

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Кеті Перрі
Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Відома американська співачка Кеті Перрі не боїться виглядати кумедно та з сміливістю експериментує з образами. Днями вона заспівала ніжну колискову в костюмі слона , тримаючи на руках собачку.

Кеті Перрі з радістю ділиться з шанувальниками карантинними буднями, які проводить разом із нареченим Орландо Блумом. До карантину майбутня матуся публікувала світлини у вишуканих сукнях, які підкреслювали її особливий стан, а тепер вона вдається до оригінальних та кумедних образів. Днями на її сторінці в інстаграмі з'явилися знімки з чергового знімання.

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Виконавиця разом із своїм домашнім улюбленцем Наггетом взяла участь у благодійному проєкті  Family Singalong: Volume II, в рамках якого відомі люди виконують пісні з улюблених діснеївських мультфільмів. Така ініціатива була впроваджена, щоб зібрати кошти для людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації через пандемію коронавірусу. 

Кеті Перрі виконала колискову Baby Mine, яка звучала у мультику "Дамбо" 1941 року. Вона позувала перед камерою в костюмі Місіс Джамбо, а свого цуцика одягла в костюм самого Дамбо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Таке відео неабияк зворушило глядачів, які висловлюють свої захоплення в коментарях. Вони зазначають, що колискову Кеті заспівала з особливою ніжністю, адже невдовзі стане матір'ю.

Кеті Перрі заспівала колискову в костюмі слона: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Кеті Перрі LifeStyle Стиль і мода
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