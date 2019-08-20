Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись після 6 років ідилії, – ЗМІ

Голлівудські актори Кеті Холмс і Джеймі Фокс вирішили не продовжувати свій роман. Після 6 років гармонії пара остаточно розірвала стосунки, а актор, здається, вже знайшов заміну Кеті Холмс.

Як повідомляє інсайдер з близького оточення акторів, таке рішення зірки прийняли ще в травні 2019 року. Однак оголошувати про розрив Кеті Холмс та Джеймі Фокс не поспішали. Тільки після кількох місяців мовчання інсайдери таки підтвердили підозри журналістів People про завершення зіркового роману.

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Спровокував чутки про розрив публічний вихід Джеймі Фокса зі співачкою Селою Вейл. Пара відпочивала в одному з нічних клубів Лос-Анджелеса, не приховуючи ніжності один до одного. Інсайдер заявив, що на це Кеті Холмс відреагувала досить холодно, розповівши друзям, що вже кілька місяців не зустрічається з актором.

Те, що робить Джеймі – це його справа. Ми розійшлись кілька місяців тому,

– розповіла Кеті, за словами інсайдерів.



Джеймі Фокс у компанії іншої дівчини / Фото: Getty Images

Стосунки Кеті Холмс та Джеймі Фокс розпочали ще в 2013 році. Спершу акторка не могла афішувати свої стосунки, не порушуючи шлюбного контракту з колишнім чоловіком Томом Крузом. Відтак на публіці пара не з'являлась, а будь-які чутки у ЗМІ залишались без коментарів акторів.

Вперше закохані підтвердили інформацію про стосунки весною 2019 року. Кеті Холмс у супроводі Джеймі Фокса прийшла на MetGala, що проходив у Нью-Йорку. Під час грандіозної вечірки знаменитості поводились досить скромно та не привертали зайвої уваги преси.

Упродовж 6 років роману журналісти отримували чимало інформації про майбутнє весілля Кеті та Джеймі, тому їхній розрив став несподіванкою для прихильників. Однак глянці рясніли й заголовками про розрив голлівудської пари. Відтак інсайдери підозрюють, що Кеті Холмс та Джеймі Фокс ще можуть налагодити свої стосунки.