Кеті Перрі офіційно заручилася з Орландо Блумом: перші фото

Актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі, які є однією із найкрасивіших голлівудських пар, офіційно заручилися.

Радісну новину поширила мама Кеті Мері Хадсон на своїй сторінці в Facebook.

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У мережі матір співачки опублікувала знімки, на яких позують закохані Кеті Перрі та Орландо Блум.

Дивіться, хто заручився у День Святого Валентина,

– зазначила у підписі жінка.



Орландо Блум і Кеті Перрі заручилися / Facebook / @maryarises

Інформацію підтвердила також й сама Кеті Перрі, яка опублікувала фото з Орландо й обручкою на фоні кульок у формі серця.

"Full bloom" – прокоментувала знімок зірка.



Обручка Кеті Перрі / Facebook / @maryarises



Орландо Блум і Кеті Перрі заручилися / Facebook / @maryarises