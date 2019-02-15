Кеті Перрі офіційно заручилася з Орландо Блумом: перші фото

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Орландо Блум і Кеті Перрі
Орландо Блум і Кеті Перрі / www.gettyimages.com

Актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі, які є однією із найкрасивіших голлівудських пар, офіційно заручилися.

Радісну новину поширила мама Кеті Мері Хадсон на своїй сторінці в Facebook.

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У мережі матір співачки опублікувала знімки, на яких позують закохані Кеті Перрі та Орландо Блум.

Дивіться, хто заручився у День Святого Валентина,
– зазначила у підписі жінка.

Орландо Блум і Кеті Перрі
Орландо Блум і Кеті Перрі заручилися / Facebook / @maryarises

Інформацію підтвердила також й сама Кеті Перрі, яка опублікувала фото з Орландо й обручкою на фоні кульок у формі серця.

"Full bloom" – прокоментувала знімок зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 


Обручка Кеті Перрі / Facebook / @maryarises

Орландо Блум і Кеті Перрі
Орландо Блум і Кеті Перрі заручилися / Facebook / @maryarises

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Теги: LifeStyle Кеті Перрі Голлівуд Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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