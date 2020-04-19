Кеті Перрі оголосила про втрату домашнього улюбленця: архівні фото з кішкою

Американська співачка не приховує своєї любові до тварин. Проте Кеті Перрі повідомила сумну новину – її кішка Кітті померла. Сама ж зірка болісно переживає втрату, адже впродовж останніх 15 років піклувалася про неї.

Знаменитості готові витрачати колосальні суми на своїх домашніх улюбленців, за якими доглядають у найкращих салонах та навіть беруть з собою на світські вечірки. Не стала винятком й Кеті Перрі, яка всім серцем любила свою кішку Кітті.

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Тваринка прожила у будинку зірки 15 років, вагітною прокравшись через вікно. Ця вулична кішка стала для родини співачки милим талісманом. Кілька днів тому вона "завершила своє дев'яте життя", сповістила Кеті Перрі на особистій сторінці в інстаграмі.

Зірка була так розчулена втратою, що вирішила попрощатися з Кітті публічно. Вона опублікувала серію архівних кадрів разом з кішкою, підтверджуючи свою багаторічну любов. На двох фото виконавиця позує з тваринкою на руках у ніжній рожевій сукні в білий горошок з червоним бантом у волоссі. Кеті Перрі не стала деталізувати, коли зроблені ці фото, проте, судичи з юної зовнішності артистки, тоді вона лише починала свою успішну кар'єру.

Я сподіваюся, що вона спочиває на філе лосося і на тартарі з тунця на небесах. Кітті, спасибі за обійми та дружнє спілкування,

– прокоментувала знаменитість.