Кеті Перрі та Орландо Блум розсекретили стать дитини: на кого чекає зіркова пара

Знаменита американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум очікують на появу первістка. Зірка оригінально розсекретила стать дитини та повідомила, що у них з чоловіком буде донька.

Кеті та Орландо нещодавно зізналися, що народження первістка було серед їх найближчих планів і вони з нетерпінням чекали цього дня. Вони з радістю поділилася з прихильниками однією із найголовніших новин у житті та вже встигли розповісти, що очікують на появу донечки.

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На офіційній сторінці Кеті Перрі в інстаграмі з'явилося кумедне фото, на якому Орландо Блум вимазаний на обличчі світло-рожевим кремом. Закохані влаштували справжнє свято на честь майбутньої дитини. Раніше співачка казала, що мріє про донечку, то ж її бажання здійсниться.

Коханий артистки виглядає неймовірно щасливим. Така світлина замилувала мережу та викликала у прихильників захоплення. Вони засипали закоханих привітаннямми у коментарях.

"Це дівчинка", – коротко написала Кеті в публікації.

Кеті Перрі та Орландо Блум мали одружитися в липні цього року в Японії. Проте через пандемію коронавірусу у світі їм довелося призупинити підготовку до весілля та перенести свято на невизначений термін. Пара обрала саме Японію, бо Перрі має особливі почуття до цієї країни та обожнює її культуру. Кеті дуже переймалася, що піде до вівтаря вагітною, проте вони з Орладно одружаться вже після народження дитини.