Кеті Перрі відтворила елемент сексуального шоу Діти фон Тіз: відео кліпу

Популярна американська співачка Кеті Перрі підготувала для прихильників особливий сюрприз. Артистка презентувала різдвяний кліп на пісню Cozy Little Christmas, в якому показала епатажний елемент шоу бурлеск-діви Діти фон Тіз.

Святковий ролик з'явився на ютуб-каналі Кеті Перрі та одразу ж привернув увагу всіх меломанів. У ролику знаменита співачка показала справжні канікули для Санта-Клауса, який навідався до її помешкання.

Кеті Перрі вирішила створити атмосферне святкове відео, тому приміряла кілька різдвяних образів, які відзначились пікантністю. Окрім цього, артистка залучила до ролика образ легендарної Діти фон Тіз. У кліпі глядачі зможуть побачити великий келих з молоком, в якому купається Кеті Перрі. Саме цей номер є одним із найефектніших моментів шоу королеви бурлеску Діти фон Тіз. Проте співачка вирішила замінити сексуальний образ танцівниці на різдвяний комбінезон.



Кеті Перрі повторила елемент шоу Діти фон Тіз

Та не обійшлось і без епатажу. На одному з кадрів Кеті Перрі постала топлес.

Санта-Клаус також постає перед глядачами в нетиповому вбранні. Зокрема, свій знаменитий костюм на гавайську сорочку та солом'яний капелюх. Разом з Кеті Перрі він відпочиває у басейні, ходить у сауну та бере участь у веселій вечірці.

Дивіться новий кліп Кеті Перрі – Cozy Little Christmas: відео

Кеті Перрі – Cozy Little Christmas: текст нової пісні

Everybody's in a hurry, in a flurry

Shopping 'til they're droppin' in the snow

Kids are cryin', dogs are barkin'

Catching up with folks we barely know

Sure it's madness, but it's magic

As soon as you hang up the mistletoe

'Cause you're the reason for the season

No, we don't need to keep up with the Jones

Our love is something priceless

Приспів:

I don't need diamonds, no sparkly things (no, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (no, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

So, Mr. Santa (Mr. Santa)

Take the day off (take the day off)

Get a massage (get a massage)

'Cause we've got this one all under control

A little whiskey (a little whiskey)

We're getting frisky (ooh!)

And slow dancing to Nat King Cole

No, we ain't stressin' (we ain't stressin')

Just caressin' (mm-hmm)

Warming up our popsicle toes

Nothing's missin' (nothing's missin')

'Cause you're a blessin' ('cause you're the blessin')

Yet, you're the only one I'm wishing for

Our love is something priceless

Приспів:

I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

I don't need anything

Take back all the Cartier, and the Tiffany's and the Chanel

Well, can I keep that Chanel? Please?

No, no, no, no



I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)



Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

Just you and me, under a tree

A cozy little Christmas here with you