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Кеті Перрі виграла гучну справу в суді майже на 3 мільйона доларів

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Кетті Перрі виграла суд / Фото з YouTube

Популярна 35-річна співачка Кеті Перрі отримала перемогу в судовому процесі проти репера Маркуса Грея, який минулого року звинуватив артистку в порушенні авторських прав та у крадіжці мелодій.

У 2014 році до суду звернувся репер Маркус Грей, більш відомий за творчим псевдонімом Flame. Він заявив, що знайшов у треку Кетті Перрі Dark Horse фрагмент зі своєї пісні Joyful Noise опублікованої ще у 2009 році.

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Впродовж 5 років федеральний суд Лос-Анджелеса вивчав цю скандальну справу. 30 липня 2019 року Кеті Перрі таки визнали винною у плагіаті. Разом із нею у справі фігурували її продюсер та співавтори пісні Лукас Готтвальд, Карл Сендберг, Генрі Уолтер і Сара Хадсон та репер Juicy J, який виконав у дуеті трек Dark Horse.

Тоді на думку судді, Перрі незаконно запозичила короткий музичний фрагмент з композиції Маркуса Грея Joiful Noise для своєї пісні Dark Horse, яка стала хітом. Суддя наказала співачці виплатити реперу 2,8 мільйона доларів.

Однак юристи Кеті Перрі подали апеляційну скаргу в суд, який згодом анулював вердикт. У своєму рішенні суддя зазначила, що послідовність запису репера Маркуса Грея не є унікальною чи рідкісною комбінацією.


Кетті Перрі у кліпі Dark House

"Відносно звичайна комбінація восьми нот незахищених елементів, яка, можливо, відтворюється в тембрі, спільному для певного жанру музики, не може бути настільки оригінальною, щоб гарантувати захист авторських прав", – заявила суддя Снайдер.

Втім юристи репера Flame вже заявили, що мають намір у свою чергу подати апеляцію, і зроблять все можливе, щоб відновити вирок в апеляційному порядку.

Зведення пісні Flame Joyful Noise та Кеті Перрі Dark Horse: дивіться відео

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Скандал Кеті Перрі Музика LifeStyle
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