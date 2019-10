Кетрін Зета-Джонс вперше знялась у рекламі зі своєю 16-річною донькою: фото

Знаменита голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс підкорила мережу її спільним знімками з донькою Керіс. Спільно з 16-річною дівчинкою вона стала обличчям рекламної кампанії бренду Fendi.

Як відомо, бренд Fendi відзначає 10-річчя створення сумки Peekaboo. Це знакова подія для італійської компанії, тому дизайнери запровадили особливі рекламні проєкти, до яких залучили знаменитостей, зокрема, Кім Кардашян та Кріс Дженнер, К'яру Ферраньї і Fedez. Таким чином автори рекламних роликів прагнули показати різні покоління, роблячи акцент на особливому зв'язку між людьми та речами. До проєкту Me and My Peekaboo приєднались і Кетрін Зета-Джонс та її донька Керіс.

Знамениті красуні взяли участь у рекламній фотосесії та мініфільмі Fendi. Зйомки відбувались у Римі, тому, окрім стильного вбрання та аксесуарів, глядачі зможуть побачити і неймовірну архітектуру Італії. Кетрін Зета-Джонс і Керіс позували перед камерами із сумками Peekaboo в різних кольорах і розмірах, демонструючи свої гармонійні стосунки.

Нам було так весело на знімальному майданчику! Наше почуття гумору дуже схоже, тому ми завжди сміємося, коли робимо щось разом. Вона, чесно кажучи, найсмішніша людина, яку я знаю,

– поділилась емоціями від зйомки Керіс Зета-Дуглас.

Наразі ефектні фото Кетрін Зети-Джонс та її 16-річної доньки заполонили мережу, а прихильники помітили неймовірну схожість двох красунь.