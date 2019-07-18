Кетрін Зета-Джонс зворушила шанувальників палким поцілунком з чоловіком: фото

Одне з найміцніших та найзнаменитіших подружжів світу продовжує демонструвати своє кохання! 49-річна Кетрін Зета-Джонс показала ніжне фото зі своїм чоловіком 74-річним Майклом Дугласом.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас, які зіграли весілля у 2000 році, пережили нелегкі часи та змогли зберегти свій шлюб. Нове зворушливе фото, яке вкотре доводить про те, що вони кохають одне одного, жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на престижну премію "Еммі-2019", серед яких претендентом на відзнаку у номінації "Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі" став Майкл Дуглас за роль у серіалі "Метод Комінскі". Додамо, що нагородження "Еммі-2019" прогримить 22 вересня.

Кетрін привітала Дугласа, показавши шанувальникам романтичну світлину. На знімку жінка цілує свого 74-річного чоловіка та зізнається у коханні.

"Моє кохання, я так пишаюся твоєю номінацією на "Еммі", – заявила Зета-Джонс у підписі.



Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / Instagram / @catherinezetajones