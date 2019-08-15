Кейт Бланшетт заявила про завершення кар'єри

Голлівудська кіноактриса Кейт Бланшетт повідомила, що планує завершити кар'єру. Про це вона заявила в ході прем'єри фільму "Де ти поділась, Бернадетт?" в Нью-Йорку 12 серпня, де зіграла головну роль.

Зірка пояснила, що коли глядачі подивляться кінострічку за її участю, то зрозуміють, що їй, зрештою, пора покинути кінематограф. Що вона мала конкретно на увазі – сказати важко, але її головна героїня є архітектором, яка проходить через кризу творчості. Про це повідомляють на Vulture.

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Мені пора зупинитися. Повністю. Абсолютно. Я впевнена, що глядачі у всьому світі, побачивши цей фільм, скажуть: "О, так. Прийшов час їй зупинитися". Я заздалегідь перепрошую,

– заявила кінознаменитість.

Можливо, саме через зміну пріоритетів та браку натхнення вона хоче залишити кіноіндустрію. Варто додати, що в одному з останніх інтерв'ю 50-річна австралійка натякала на те, що замислюється над зміною звичного ритму життя.

"Мені доведеться знову вийти на сцену у білизні, а я думаю в цей час, чому я не годую курчат і не читаю Пруста? Прийшов час зупинитися", – наголошувала вона.

Додамо, що українська прем'єра фільму "Де ти поділась, Бернадетт?" відбудеться 5 вересня 2019 року.

Хто така Кейт Бланшетт?Кейт Бланшетт – це відома австралійська кіноактриса, яка зіграла більше ніж у 50 стрічках за свою кінокар'єру. Актриса отримала неймовірну популярність завдяки ролям у фільмах "Єлизавета", "Авіатор", кінотрилогії "Володар Перснів" та інших. Жінка була номінована на кілька десятків нагород, де, зокрема, отримала два премії "Оскар" за фільми "Жасмин" (2014) та "Авіатор" (2005), дві премії "Золотий глобус" та три кінопремії "BAFTA".