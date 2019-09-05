Кейт Міддлтон і принц Вільям відвели принцесу Шарлотту у школу: миловидні кадри

Герцоги Кембриджські сьогодні мають подвійне свято, адже разом з принцом Джорджем, який йде цьогоріч у школу в 3 клас, в елітний навчальний заклад пішла і його молодша сестра – 4-річна принцеса Шарлотта. Діти навчатимуться в Thomas’s Battersea School у Лондоні, де рік навчання у закладі коштує 23 тисячі доларів.

Перші кадри з прибуття королівської сім'я на подвір'я лондонської школи з'явились на сторінці Кенсингтонського палацу в інстаграмі. Відомо, що сім'я прибула до школи на автомобілі Land Rover Discovery, за кермом якого був Вільям, приблизно о 8:15 ранку 5 вересня.

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"Принцесса Шарлотта вперше приїхала у школу Thomas’s Battersea School, приєднавшись до старшого брата принца Джорджа", – йдеться в повідомленні.

Принцеса Шарлотта виглядала впевненою та радісною у перший день школи, і охоче віталась з директоркою закладу – Хелен Хаслем. Королівські батьки – Кейт Міддлтон і принц Вільям – поруч несли чорні портфелі своїх дітей та обмінялись кількома фразами, хто і як провів літом, після чого разом з дітьми ступили за поріг школи.

Варто додати, що найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма вперше пішов до школи 7 вересня 2017 року. Школа Thomas's Battersea розташована в південному районі Лондона, в 25-30 хвилинах їзди від Кенсінгтонського палацу. Вартість освіти тут складає 23 тисячі доларів на рік.

Оскільки королівські особи офіційно не мають прізвищ, бо в цьому немає технічної потреби, юній принцесі в перші дні навчання дадуть "шкільне" прзівище – Шарлотта Кембридж. Її брат принц Джордж у свою чергу має "шкільне" прізвище Джордж Кембридж. З перших днів навчання, окрім уроків, дівчина відвідуватиме балетний гурток, оскільки полюбляє танцювати.