Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали елітний захід разом з Бредлі Купером і Ді Капріо

Незважаючи на те, що наразі королівське подружжя перебуває у відпустці до кінця серпня, це не завадило їм відвідати престижний захід, який пройшов днями на італійському острові Сицилія. Герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон і принц Вільям, стали почесними гостями на щорічній події Google Camp, яку відвідало чимало світових зірок.

Представники монаршої сім’ї рідко відвідують світські заходи, однак інколи у списку з'являються престижні події, на які королівські подружжя таки знаходять час. Як повідомляє видання The Daily Mail, у понеділок ввечері, 29 липня, Кейт Міддлтон і принц Вільям, які наразі відпочивають на острові Мюстік, прибули в італійське містечко Селінунт, що на Сицилії, аби відвідати відкриття Google Camp.

Читайте також: Кейт Міддлтон "підловили" на використанні ботоксу: реакція Кенсінгтонського палацу

Про це виданню повідомили два місцевих представництва Diretta Sicilia та Giornale di Sicilia. Проте у мережу не потрапило жодного фото з відпочинку королівської пари, адже захід проходить за таємних обставин і гостям не рекомендують знімати відео чи викладати в інтернет будь-які фотографії. У компанії герцогів Кембрдижських мали честь відпочивати Том Круз, Бредлі Купер, Леонардо Ді Капріо, Нік Джонас з Пріянкою Чопрою та багато інших світових зірок.

Жодних подробиць з події Google Camp не повідомляють представникам ЗМІ, проте відомо, що на території проведення заходу є поле для гольфа з вісімнадцятьма лунками, тенісний корт, кілька великих басейнів, чимало яхт, якими зірки можуть вільно користуватися, а також один із найбільших спа-центрів Європи.