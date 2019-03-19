Кейт Міддлтон і Єлизавета II вперше вийшли у світ вдвох: фото

Вперше королева Великобританії Єлизавета II і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вдвох вийшли у світ. Вони разом завітали на відкриття будівлі Буш-хауса в Королівському коледжі в Лондоні.

Для спільного виходу з королевою у кампус Strand, де тепер представлені новітні засоби навчання, дружина принца Вільяма одягнула сіру твідову сукню від Catherine Walker з щільними чорними колготами і туфлями на стійких підборах.

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Завершив образ Кейт Міддлтон невеликий чорний капелюх і клатч у тон.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Натомість Єлизавета II обрала яскравіше вбрання – королева приміряла рожеве пальто від Stewart Parvin з головним убором у тон, який прикрашений квітами, і чорні рукавички.

Додамо, що британська королева є патроном цього коледжу і вже відвідувала даний кампус у 2002 і 2012 роках.



​Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images



​Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images



Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images