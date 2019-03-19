Кейт Міддлтон і Єлизавета II вперше вийшли у світ вдвох: фото
Вперше королева Великобританії Єлизавета II і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вдвох вийшли у світ. Вони разом завітали на відкриття будівлі Буш-хауса в Королівському коледжі в Лондоні.
Для спільного виходу з королевою у кампус Strand, де тепер представлені новітні засоби навчання, дружина принца Вільяма одягнула сіру твідову сукню від Catherine Walker з щільними чорними колготами і туфлями на стійких підборах.
Читайте також: Королева Єлизавета ІІ наклала вето на прохання Меган Маркл: деталі
Завершив образ Кейт Міддлтон невеликий чорний капелюх і клатч у тон.
Кейт Міддлтон / Getty Images
Натомість Єлизавета II обрала яскравіше вбрання – королева приміряла рожеве пальто від Stewart Parvin з головним убором у тон, який прикрашений квітами, і чорні рукавички.
Додамо, що британська королева є патроном цього коледжу і вже відвідувала даний кампус у 2002 і 2012 роках.
Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images
Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images
Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images