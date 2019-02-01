Кейт Міддлтон одягнула стару сукню на день народження мами: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Мама герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Керол відзначила своє 64-річчя у четвер, 31 січня. Святкування пройшло у лондонському особняку, що належить сестрі Кетрін Піппі Міддлтон і її чоловікові Джеймсу Меттьюсу.

Папараці підстерегли дружину принца Вільяма і сфотографували її образ, який Кейт підготувала для дня народження матері. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Герцогиня Кембриджська одягнула розкішну сукню коралового відтінку  з відкритими плечима від одного з її улюблених брендів Alexander McQueen. Свій образ Міддлтон завершила довгим чорним пальто, червоними туфлями-човниками на підборах і сережками від Simone Rocha.

В джерелі йдеться, що принц Вільям залишився сидіти вдома з трьома дітьми, а Кейт була у компанії родичів – сестри Піппи з чоловіком і брата Джеймса з його подругою.

Додамо, що таку ж сукню Кейт Міддлтон одягала у 2017 років в Берліні на прийом на честь дня народження королеви Великобританії Єлизавети II.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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