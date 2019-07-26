Кейт Міддлтон "підловили" на використанні ботоксу: реакція Кенсінгтонського палацу

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон завжди намагається виглядати бездоганно. На представницю королівської родини працюють найкращі стилісти та косметологи, які й допомагають їй створювати ідеальні образи. Однак саме вигляд Кейт Міддлтон став причиною досить гучного скандалу, що розпалився у мережі.

Як повідомляє Page Six, 23 липня відомий пластичний хірург Мьюнік Сомджі зробив несподіване та резонансне припущення. Лікар, який працює в престижній клініці Dr. Medi Spa Clinic в Лондоні, написав у соціальній мережі, що 37-річна Кейт Міддлтон неодноразово робила омолоджувальні процедури ботоксом.

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Для підтвердження своїх слів він опублікував дві різні фото герцогині Кембриджської. На одній світлині помітні зморшки на лобі Кейт, а от на іншій – ідеальну сяючу шкіру.

Наша Кейт любить "дитячий ботокс". Пацієнти приїжджають з усіх кінців світу, щоб пройти ці процедури. Це дійсно дуже просто. Лікарям немає виправдання за те, що залишають пацієнтів зі спущеними бровами. Зверніть увагу на зменшення кількості дрібних мімічних зморшків на лобі. Також зверніть увагу на те, як піднялися хвостики брів... Наразі 90% моїх клієнтів пройшли цю процедуру і задоволені результатом навіть через 3 – 4 місяці,

– написав Мьюнік Сомджі.



Кейт Міддлтон потрапила до гучного скандалу / Фото: The Daily Mail

Зазвичай Кенсінгтонський палац стоїть осторонь від чуток, які ширяться у ЗМІ. Особливо представники королівської родини не звертають увагу на новини щодо стилю чи вигляду герцогинь. Однак резонансне припущення змусило секретаря Єлизавети ІІ втрутитись і дати офіційний коментар The New York Post. Заяву лікаря одразу ж назвали брехнею, а також наголосили, що "члени королівської сім'ї ніколи не беруть участь в подібних комерційних активностях". До того ж, представники монарха додали, що лікар, мабуть, хотів зробити рекламу для своєї роботи, невдало обравши "модель".

Одразу після резонансу у мережі Instagram-сторінку Мьюніка Сомджі видалили, а його скандальний допис залишився лише на скріншотах західних ЗМІ.