Кейт Міддлтон повторила образ 86-річної герцогині Кентської

37-річна Кейт Міддлтон зачаровує кожним виходом. Її стильно підібрані образи завжди підкреслюють її елегантний стиль з акцентом на ніжність. Її образи намагаються скопіювати чимало модниць в усьому світі, однак ніхто не підозрює, що дружина принца Вільяма також нишком кимось надихається.

Мережу досі підривають світлини з останнього виходу Кейт Міддлтон. На фото вона разом з принцом Вільямом та Єлизаветою ІІ прогулюються парком. Для виходу просто неба герцогиня Кембриджська обрала ефектну сукню в квітковий принт від британського бренду Erdem.

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Однак прихильники помітили, що Кейт Міддлтон не перша, хто одягнув цю модель плаття з весняної колекції. Цікавим збігом виявилося те, що у такому ж вбранні була помічена родичка королівської сім'ї герцогиня Кентська. Такий образ 86-річна Катерина обрала не будь-куди, а на весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Однак свій образ вона доповнила білими кросівками і витонченим капелюшком, тоді як Кейт Міддлтон віддала перевагу босоніжкам на солом'яній платформі.



Кейт Міддлтон і герцогиня Кентська / Колаж: LifeStyle 24

Варто відзначити, що близько місяця тому у подібній сукні засвітилася принцеса Євгенія. У платті з тієї ж самої тканини, але без мереживного оздоблення та з довжиною до колін внучка Єлизавети ІІ з'явилася на традиційній службі у Віндзорі з нагоди відзначення Великого (Чистого) четверга.



Принцеса Євгенія / Instagram / @royal.addicted