Кейт Міддлтон повторила образи принцеси Діани: фотопорівняння

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Пакистані
Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Пакистані / www.gettyimages.com

Поїздка принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Пакистану стала однією з найбільш обговорюваних тем у західних ЗМІ, тому кожен вихід герцогині одразу ж описують в пресі. Та поки знамениту британку засипають компліментами, журналісти LifeStyle 24 помітили запозичення образів принцеси Діани.

Як відомо, Леді Ді стала справжнім натхненням для мільйонів прихильників у всьому світі. Її стильні виходи і досі повторюють знаменитості та представниці королівської сім'ї. Так, Кейт Міддлтон двічі засвітила образ у стилі принцеси Діани. 

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Сталось це у Пакистані, куди герцоги Кембриджські приїхали 14 жовтня. У другий день міжнародного турне Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили зустрітись із президентом та прем'єр-міністром країни. Для візиту до урядової будівлі герцогиня одягнула пальто яскраво-зеленого кольору та білі штани. Образ вона доповнила довгим шарфом на лівому плечі та взуттям на підборах. 

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Пакистані
Кейт Міддлтон та принц Вільям у Пакистані / Twitter / @kensingtonroyal

Стильний вихід Кейт Міддлтон
Стильний вихід Кейт Міддлтон ​/ Getty Images
 

Герцоги Кембриджські
Герцоги Кембриджські /Twitter / @kensingtonroyal

Примітно, що у подібному вбранні в Пакистані побувала принцеса Діана. Її турне датоване 1996 роком. За словами експертів, таким чином Кейт Міддлтон захотіла вшанувати пам'ять Леді Ді 

Принцеса Діана у Пакистані
Принцеса Діана у Пакистані / Daily Express

Окрім цього, під час першого виходу в Пакистані Кейт Міддлтон постала у блакитному вбранні від дизайнера Catherine Walker. Образ складався зі штанів та вечірньої сукні, що нагадувало традиційний одяг шальвар-каміз. Принцеса Діана також мала подібний образ, який свого часу вразив її прихильників. 


Кейт Міддлтон запозичує стиль принцеси Діани / The Daily Mail / Getty Images

Відомо, що міжнародне турне принца Вільяма та Кейт Міддлтон триватиме до 18 жовтня. Його вже назвали однією з найнебезпечніших поїздок пари, а через загрозу теракту охорону збільшили до 1000 людей. Водночас герцоги Кембриджські не показують хвилювання та не порушують свого графіку. 15 жовтня вони вже відвідали місцеву школу та провели ланч з високопосадовцями. Вже ввечері Вільям і Кейт зустрінуться з політиками у пакистанському монументі – національному меморіалі в історичному центрі Ісламабада.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Принц Вільям Кейт Міддлтон Королівська сім'я Пакистан
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