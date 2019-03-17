Кейт Міддлтон прийшла на парад гвардійців у розкішному пальті та капелюшку: фото

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон на параді
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на параді / Twitter / @KensingtonRoyal

Представники королівської родини ледь не щодня отримують запрошення на світські та урочисті заходи, тому їхній графік дуже насичений. На День святого Патрика, 17 березня, принц Вільям і його чарівна дружина Кейт Міддлтон стали гостями параду, влаштованого на військовій базі Гаунслоу. При цьому знаменита матуся зуміла вразити прихильників ефектним виходом.

Герцоги Кембриджські не порушують королівських традицій, тому під час публічних виходів демонструють відмінне знання етикету. Зокрема, принц Вільям та Кейт Міддлтон звертають велику увагу на вбрання, в якому з'являються перед британцями.

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Винятком не стала участь королівських представників у щорічному параді ірландських гвардійців. Захід був присвячений Дню святого Патрика. Дотримуючись традицій, герцоги прийшли на урочисту подію в Лондоні, вбравши елегантний одяг зеленого кольору. 

Кейт Міддлтон постала перед британцями у розкішному пальті смарагдового кольору від Alexander McQueen, яке доповнила брошкою Cartier, вартість якої оцінюють в 2 тисячі доларів. Герцогиня Кембриджська підібрала чарівний капелюшок, що допоміг зберегти елегантну зачіску при вітряній погоді. Взуття на стійких підборах завершили її елегантний look.

Водночас для принца Вільяма парад до Дня святого Патрика був знаковим. Герцог Кембриджський з 2011 року очолює ірландську армію, тому на урочистій події разом із дружиною зайняв місця в першому ряду. Принц Вільям, вбраний у святкову форму, взяв безпосередню участь в церемонії та згодом залюбки поспілкувався з військовими та їх рідними.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на параді
Кейт Міддлтон та принц Вільям на параді / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські відзначили День святого Патрика
Герцоги Кембриджські відзначили День святого Патрика / Twitter / @KensingtonRoyal

Чарівна Кейт Міддлтон
Чарівна Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон – на параді
Дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон – на параді / Twitter / @KensingtonRoyal

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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