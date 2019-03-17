Кейт Міддлтон прийшла на парад гвардійців у розкішному пальті та капелюшку: фото

Представники королівської родини ледь не щодня отримують запрошення на світські та урочисті заходи, тому їхній графік дуже насичений. На День святого Патрика, 17 березня, принц Вільям і його чарівна дружина Кейт Міддлтон стали гостями параду, влаштованого на військовій базі Гаунслоу. При цьому знаменита матуся зуміла вразити прихильників ефектним виходом.

Герцоги Кембриджські не порушують королівських традицій, тому під час публічних виходів демонструють відмінне знання етикету. Зокрема, принц Вільям та Кейт Міддлтон звертають велику увагу на вбрання, в якому з'являються перед британцями.

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Винятком не стала участь королівських представників у щорічному параді ірландських гвардійців. Захід був присвячений Дню святого Патрика. Дотримуючись традицій, герцоги прийшли на урочисту подію в Лондоні, вбравши елегантний одяг зеленого кольору.

Today’s parade marks the end of ceremonial duties and the start of a busy overseas operational training period for @irish_guards. The battalion currently has troops deployed in Uganda, Jordan and Kenya #StPatricksWeekend #family @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VrzZAy0uW4 — British Army (@BritishArmy) 17 березня 2019 р.

Кейт Міддлтон постала перед британцями у розкішному пальті смарагдового кольору від Alexander McQueen, яке доповнила брошкою Cartier, вартість якої оцінюють в 2 тисячі доларів. Герцогиня Кембриджська підібрала чарівний капелюшок, що допоміг зберегти елегантну зачіску при вітряній погоді. Взуття на стійких підборах завершили її елегантний look.

Водночас для принца Вільяма парад до Дня святого Патрика був знаковим. Герцог Кембриджський з 2011 року очолює ірландську армію, тому на урочистій події разом із дружиною зайняв місця в першому ряду. Принц Вільям, вбраний у святкову форму, взяв безпосередню участь в церемонії та згодом залюбки поспілкувався з військовими та їх рідними.



Кейт Міддлтон та принц Вільям на параді / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцоги Кембриджські відзначили День святого Патрика / Twitter / @KensingtonRoyal



Чарівна Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal