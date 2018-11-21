Кейт Міддлтон прийшла на захід у короткій спідниці: фотофакт

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон привернула до себе чималу увагу ЗМІ. Дружина принца Вільяма вбрала ефектну коротку спідницю для публічного виходу.

Поки вагітна Меган Маркл готувала обід разом із представницями спільноти Hubb Community Kitchen, герцогиня Кембриджська теж не сиділа без діла. У Лондоні чарівна Кейт Міддлтон відвідала кафедру психології і мовних наук в Лабораторії нейронауки.

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Для представника Кенсінгтонського палацу провели тематичну екскурсію, під час якої герцогиня Кембриджська ознайомилась з новими дослідженнями в області нейробіології. Окрім цього, дружина принца Вільяма дізналась, як травми мозку впливають на розвиток маленьких дітей.

На пізнавальному заході Кейт Міддлтон з'явилась у чорній водолазці та бордовому костюмі з короткою спідницею від Paule Ka. До ефектного вбрання герцогиня підібрала щільні чорні колготи та клатч. Взуття на зручному каблуку завершили look дружини принца Вільяма.

Варто зазначити, що цього разу герцогиня Кембриджська сплела своє розкішне хвилясте волосся у хвіст. Буденну зачіску вона прикрасила оксамитовою стрічкою.