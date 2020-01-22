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Кейт Міддлтон продемонструвала черговий вишуканий образ під час британського туру

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Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська з початком нового десятиліття активно взялася за вдосконалення системи виховання майбутнього покоління. Вона оголосила про запуску її благодійної програми #5BigQuestions. Цій ініціативі Кейт Міддлтон приурочила тур навчальними закладами Великої Британії, у якому незмінно демонструє беззаперечний стиль.

У рамках свого 24-годинного туру герцогиня вже встигла відвідати школи Henley Montessori, дитячий садок St Paul's Nursery в робочому районі Балолл Хіт, а також Музей науки в Бірмінгемі. Вона присвятила час розвагам з дітьми, стверджуючи важливість становлення наймолодших членів суспільства.

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Проте Кейт Міддлтон швидко відправилася у нову самостійну поїздку без супроводу чоловіка принца Вільяма. Сьогодні, 22 січня, ранок вона розпочала з візиту в дитячий сад London Early Years Foundation в Саутуорк, де допомогла працівникам подати дітям сніданок та обговорила питання харчування з батьками.

Згодом вона прибула до дитячого центру Ely&Caerau в Кардіффі. Там герцогиня Кембриджська поспілкувалася з батьками малюків корекційних груп, аби зрозуміти, яку роль для них відіграє центр. 

кейт міддлтон
Кейт Міддлтон під час 24-годинного туру / Getty Images

Під час добового туру Кейт Міддлтон встигає змінювати образи, постаючи у нових елегантних вбраннях. Від попередньої поїздки вона не змінила лише укладку з легкими локонами, а яскраву сорочку замінила на більш стриманий одяг. 

Герцогиня Кембриджська постала у довгому приталеному пальто пісочного відтінку від Massimo Dutti, вартість якого оцінили у 194 долари. Його Кейт поєднала з чорною володазкою, спідницею довжини міді з леопардовим принтом та високими замшевими чоботами на підборах. Свій стриманий образ вона доповнила золотою підвіскою з медальйоном та каблучкою з сапфіром. 

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Кейт Міддлтон під час 24-годинного туру / Getty Images


Кейт Міддлтон під час 24-годинного туру / Instagram / @princewilliam_ina

Нагадаємо, що робоча поїздка приурочена до запуску її благодійної програми під назвою #5BigQuestions. Вона передбачає дослідження завдяки анкетуванню населення по всій Великобританії. Люди зможуть висловити свої поради про виховання майбутнього покоління. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Велика Британія Кейт Міддлтон
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