Кейт Міддлтон пропустила американську вечірку Меган Маркл: відома причина

Герцогині Меган Макрл та Кейт Міддлтон привертають дедалі більшу увагу журналістів. Їхні стосунки, за словами інсайдерів, далекі від ідеалу. Однак не всі чутки чи розбіжності у поглядах стали причиною ігнорування Кейт Міддлтон американського свята її вагітної родички.

Як повідомляє The Sun з посиланням на інсайдерів, герцогиня Кембриджська не поїхала на baby shower, яке, за американською традицією, організувала Меган Маркл. Проте не будь-які чвари чи порушення королівських правил стали цьому причиною.

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Виявилось, що Кейт Міддлтон вирушила у таємну сімейну поїздку з принцом Вільямом та трьома дітьми. Королівське подружжя запланувало мандрівку, щоб відпочити від всіх обов'язків та уваги ЗМІ.

За словами інсайдерів, відпочинок герцогів Кембриджський триватиме тиждень. Саме на такий час зіркові батьки принцеси Шарлотти та принца Джорджа взяли звільнення їм від занять у школі. Пара з дітьми вирушили на гірськолижний курорт.



Герцоги Кембриджські з дітьми / Twitter / @KensingtonRoyal

Окрім цього, інсайдери повідомляють, що вагітна Меган Маркл у Лондоні планує чимале свято перед народженням первістка. І хоч королівські правила це не схвалюють, на свято будуть запрошені всі нащадки королеви Єлизавети ІІ.

А от у Нью-Йорку герцогиня Сассекська вже встигла здійняти фурор. Меган Маркл на останніх місяцях вагітності перетнула океан, щоб влаштувати вечірку зі своїми американськими подругами. Свято відбулось 19 лютого в готелі The Mark та ресторані The Polo Bar. За підрахунками ЗМІ, поїздка Меган обійшлась королівському подружжю у майже 500 тисяч доларів.

Букінгемських палац вже заспокоїв схвильованих британців. За словами представників Її Величності, Меган Маркл здійснила приватну поїздку, тому не потратила ані центу із королівського фонду, який поповнюють платники податків.



Меган Маркл влаштувала вечірку / Getty Images