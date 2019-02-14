Кейт Міддлтон у вечірній сукні від Gucci стала гостею гала-вечору: фото

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Кейт Міддлтон на гала-вечорі 100 Women in Finance
Кейт Міддлтон на гала-вечорі 100 Women in Finance / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська завжди вміє дивувати своїх прихильників розкішними і стриманими образами на світських заходах. 13 лютого вона відвідала гала-вечорі організації 100 Women in Finance ("100 жінок у фінансовій сфері").

Захід відбувся в лондонському Музеї Вікторії та Альберта – найбільшому в світі музеї декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Урочисту подію Кейт Міддлтон сама, оскільки в цей же вечір її чоловік, принц Вільям, був присутній у благодійній організації Passage, що допомагає бездомним. Для них він готував їжу та розмовляв про наболілі проблеми.

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І поки герцог Кембриджський займався благодійними справами, Кейт також мала змогу поспілкуватись з організаторами гала-вечорі та продемонструвати неймовірно ніжний look. Вона одягнула розкішну сукню від італійського модного дому Gucci в рожевих тонах і з темно-рожевим оксамитовим поясом.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на гала-вечорі  100 Women in Finance / Getty Images

Свій образ Міддлтон доповнила оксамитовим клатчем Prada в тон до пояса, сережками від Kiki McDonough і сріблястими туфлями від Oscar de la Renta. Своє волосся вона акуратно заколола шпилькою і підкреслила обличчя ніжним макіяжем.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на гала-вечорі 100 Women in Finance / Getty Images

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Смс-привітання на День Святого Валентина
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Gucci
Джерело: LifeStyle 24
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