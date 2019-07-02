Кейт Міддлтон вбрала приголомшливу сукню на тенісний турнір: фото

Герцогиня Кембриджська продовжує вражати громадськість своїми ефектними виходами. 2 липня Кейт Міддлтон стала глядачем тенісного турніру в Лондоні, де продемонструвала приголомшливу сукню.

Слідом за Меган Маркл дружина принца Вільяма вирішила зробити сюрприз несподіваним публічним виходом. Кейт Міддлтон з'явилась на знаменитому Вімблдонському турнірі, який розпочався 1 липня у Лондоні. Про те, що герцогиня Кембриджська відвідає тенісний поєдинок представники королівської родини повідомили за кілька годин до її прибуття на спортивний захід.

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Як відомо, Кейт Міддлтон не має патронажу в спортивних організаціях. Однак теніс – це вид спорту, яким герцогиня захоплюється змалку. Відтак її візит не був офіційним, представниця королівської родини відвідала турнір, як звичайний глядач.

Та несподіваний публічний вихід був дуже ефектним. Кейт Міддлтон постала перед учасниками заходу та самими спортсменами у приголомшливій білій міді-сукні з чорними ґудзиками та делікатним ременем. Свій розкішний образ герцогиня Кембриджська доповнила туфлями на підборах, маленькою сумочкою та окулярами. Прикраси з королівської колекції завершили look дружини принца Вільяма.



Кейт Міддлтон на тенісному турнірі / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images

Це не вперше Кейт Міддлтон відвідує Вімблдонський турнір. У 2018 році на фоні чуток про ворожнечу вона прийшла підтримати Серену Вільямс з дружиною принца Гаррі – Меган Маркл. Тоді герцогиня Сассекська вперше прийшла на спортивну подію без свого чоловіка та мило побесідувала з родичкою перед камерами.



Герцогині на тенісному турнірі / Getty Images