Кейт Міддлтон відклала поїздку в Шотландію, аби не зустрітися там з Меган Маркл, – ЗМІ

Мережу знову підривають чутки про ворожнечу між найпопулярнішими сім’ями королівської родини, у центрі яких вкотре постали дві невістки Єлизавети ІІ. Згідно з новою інформацією, Кейт Міддлтон і принц Вільям перенесли свою відпустку в Шотландії, де відпочиває королева, аби не перетинатися там з Меган Маркл і принцом Гаррі.

Наприкінці літа Єлизавета ІІ традиційно відправилася у шотландський замок Балморал, де відпочиває від офіційних виходів і камер папараці. Раніше представники Її Величності повідомляли, що вона вперше запросить в гості подружжя герцогів Сассекських, а пізніше – Кембриджських. Однак, як повідомляє видання The Sun, дати відпусток Меган і Кейт у Шотландії повинні були перетнутися, поки дружина принца Вільяма не змінила дату подорожі.

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Журналіст Роберт Джобсон написав статтю, у якій аналізує події, які відбувалися у королівській сім'ї останнім часом. Згідно з його дослідженнями, Кейт Міддлтон відклала канікули в Шотландії через перебування Меган Маркл у тому ж замку. Причиною цьому могли стати некоректні висловлювання герцогів Сассекських щодо народження спадкоємців.

Варто нагадати, у своєму інтерв'ю з етологом і антропологом Джейн Гудолл принц Гаррі заявив, що у них з Меган Маркл буде не більше, ніж двоє дітей. Причиною такого рішення стало перенаселення планети.

Однак, як відомо, у герцогів Кембриджських вже підростає троє спадкоємців, а іноземні ЗМІ не припиняють спекулювати щодо швидкої заяви Кейт Міддлтон про четверту вагітність. Також 37-річну дружину принца Вільяма могло образити те, що Меган Маркл не запросила її, як одну з особливих гостей, для обкладинки вересневого номера Vogue.

Ба більше, дружина принца Гаррі заявила, що не з'явилася на обкладинці сама, тому що не хотіла здаватися публіці "хвалькуватою", не подумавши про те, що у 2016 році Кейт Міддлтон постала на лицевій сторінці випуску з нагоди 100-річчя журналу. Так, Роберт Джобсон заявив, що, на його думку, в сукупності всі ці факти могли образити герцогів Кембриджських, через що вони відклали поїздку у Шотландію.



Кейт Міддлтон на обкладинці Vogue у 2016 році / Фото Vogue