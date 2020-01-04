Кейт Міддлтон відкриє свій маєток для громадськості: на території палацу покажуть виставу

Кенсінгтонський палац оголосив, що на території королівського палацу покажуть особливу виставу про королівську сім'ю. Сцену планують встановити на подвір'ї маєтку принца Вільяма та Кейт Міддлтон. За офіційними даними, герцоги Кембриджські не були проти такої пропозиції.

Як повідомляє британське видання The Stage, театралізоване дійство розповість людям про короля Георга II, його дружину Керолайн і коханку Генріетте Говард. Історія цього любовного трикутника XVII століття була однією з найскандальніших в історії монархії, тому саме її захотіли розкрити представники трупи Les Enfants Terribles.

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До створення спектаклю залучили 11 акторів, які й виконають головні ролі та передадуть атмосферу того часу. Очікується, що у виставі також залучать будинок принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Всього спектакль із назвою United Queendom буде тривати 90 хвилин. Стартуватимуть покази з 26 лютого 2020 року та триватимуть до останнього дня березня.

Зазвичай ми створюємо власні декорації і свердлимо їх, щоб прокладати кабелі, але тут цього не станеться. Ми повинні проявити креативність і винахідливість, щоб використовувати в постановці ті елементи для світла і музики, що вже є в палаці,

– поділилась креативний продюсер Les Enfants Фіона Поррітт.

Як відомо, на території Кенсінгтонського палацу розташовані 13 окремих резиденцій членів королівської родини. Найбільшим маєтком тут є апартаменти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які мають 20 кімнат із видом на парк. Подружжя оселилось у будинку одразу після народження принца Джорджа, а герцогиня Кембриджська дещо змінила інтер'єр резиденції.



Палац принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Visit Britain

Окрім цього, на території Кенсінгтонського палацу розташовані розкішні котеджі молодят принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, принца Майкла Кентського і принцеси Марі та інших представників монархії. Тому потрапити на закриту територію королівської родини – це унікальна можливість для громадськості.



Де живуть представники королівської родини / Business Insider

До слова, принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від своєї частини Кенсінгтонського палацу. Королева Єлизавета ІІ віддала герцогам Сассекським свою резиденцію у Віндзорі, де пара оселилась на початку 2019 року.