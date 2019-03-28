Кейт Міддлтон відвідала табір і зіграла з дітьми в схованки у чоботах за 470 доларів

Герцогиня Кембриджська відвідала графство Ессекс Гілвелл-Парк, у якому розташований дитячий табір скаутів. 37-річна Кейт Міддлтон показала малечі свої материнські навички, зігравши з ними в улюблену дитячу гру – схованки.

З нагоди 100-річчя табору скаутів, що розташований в графстві Ессекс в Гілвелл-Парку, герцогиня Кембриджська здійснила офіційний візит. Під час перебування на території табору 37-річна Кейт Міддлтон поспілкувалася з дітьми, приймала від них подарунки, а також зіграла з ними в одну з найулюбленіших ігор малечі – схованки.

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На захід, який проходив просто неба, дружина принца Вільяма одягнула чорні штани, бордовий светр, куртку від Barbour та чоботи від Chloe liegi, які коштують 470 доларів. На грудях герцогиня пов’язала хустку з червоного, білого та синього відтінків.



Кейт Міддлтон / Instagram / @hellomag

Під час заходу Кейт Міддлтон посадила саджанець дуба та дізналася, що тепер табір прийматиме дітей віком від 4 років, оскільки раніше обмеження дозволяло приєднуватися до гурту малечі, якій виповнилося 6 років.

"It's very waterproof, isn't it?" — The Duchess of Cambridge joins in with den building @UKScouting Gilwell Park pic.twitter.com/NWGtreqEbb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 28 березня 2019 р.