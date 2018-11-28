Кейт Міддлтон зачарувала скромним пальто на офіційному заході: фото

Герцогиня Кембриджська разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідала місто Лестер у Великобританії. Вони вшанували пам’ять президента футбольного клубу Лестер Сіті, який загинув місяць тому.

На офіційному заході королівське подружжя зустрілося з волонтерами та вшанувало пам’ять покійного Вішая Шрівадданапрабха, який загинув внаслідок падіння його вертольота. Причиною аварії назвали відмову хвостового гвинта. Трагічна подія трапилась наприкінці жовтня.

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"Ми знали Вішая як людину, яка піклувалась про свою сім'ю, а також про свою общину. Він, звісно, був багатим чоловіком, але незважаючи на це він не втрачав зв'язок з оточуюючими. Він вірив у віддачу", – йдеться в Instagram-дописі Кенсингтонського палацу.

Для свого чергового виходу Кейт Міддлтон одягнула скромне та водночас стильне пальто від Catherine Walker, яке виділяло її струнку фігуру. Замшеві туфлі на підборах, колготи та сумочка чорного відтінку завершили офіційний вихід герцогині. Своє волосся Міддлтон зібрала у хвіст, а риси обличчя підкреслила повсякденним макіяжем. Принц Вільям у свою чергу одягнув класичний костюм, білу сорочку та світло-синю краватку.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images