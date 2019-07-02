Кейт Міддлтон замилувала чарівним виходом на пікніку в саду

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджська здійснила черговий публічний вихід, виконуючи прямі королівські обов’язки. Під час благодійного заходу Кейт Міддлтон продемонструвала чарівний жіночний образ. Вона все частіше обирає легкі сукні міді-довжини.

Напередодні у садах палацу Гемптон Корт Кейт Міддлтон провела благодійний захід. Для герцогині Кембриджської цей вихід був по-справжньому особливим, адже в проектуванні саду Back to Nature Garden вона особисто брала участь.

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Для пікніка на території заміської резиденції дружина принца Вільяма одягнула романтичну зелену сукню від Sandro. Окрасою стриманого плаття став V-подібний виріз і вільний рукав, який накривав плечі. Доповненням чарівного образу стали не дорогоцінні прикраси, а милі сережки у формі листків пудрового кольору. Однак незмінним аксесуаром було діамантове заручальне кільце.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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