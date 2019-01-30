Кейт Мосс і Тревіс Скотт прикрасили обкладинку Dazed Beauty в незвичних образах: ефектні фото

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Кейт Мосс і Тревіс Скотт
Кейт Мосс і Тревіс Скотт / Instagram/ @dazedbeauty

45-річна британська супермодель Кейт Мосс взяла участь у фантастичній зйомці разом із 26-річним репером Тревісом Скоттом. Зірки постали на фото в образах кентаврів.

Інтернет-видання Dazed Beauty випустить перший друкований випуск журналу. Для обкладинки глянцю автори ідеї запросили знамениту топ-модель Кейт Мосс і популярного репера Тревіса Скотта. Нові знімки представники Dazed Beauty опублікували на офіційній сторінці в Instagram.

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Над фантастичними образами зірок працювали арт-директор Бен Дитто, а над макіяжем працювала візажистка Ісамайя Френч.

На запитання, чому саме кентаври, автори шаленої ідеї запитували шанувальників у відповідь: "А чому ні?". Відомо, що в першому друкованому номері Dazed Beauty буде багато інформації про красу, технології і фантастику. Ймовірно, тому обкладинка глянцю з'явилась саме у такому вигляді.

Кейт Мосс і Тревіс Скотт
Кейт Мосс і Тревіс Скотт для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty

Кейт Мосс
Кейт Мосс для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty

Тревіс Скотт
Тревіс Скотт для Dazed Beauty / Instagram / @dazedbeauty
 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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