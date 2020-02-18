KHAYAT не читав коментарів щодо свого виступу на Нацвідборі: відома причина

Молодий український виконавець KHAYAT пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Після шоу він зізнався, що не прочитав жодного коментаря щодо свого виступу.

KHAYAT став одним із фаворитів другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 за результатами суддівського та глядацького голосувань. Після ефіру артист прокоментував свій виступ та зізнався, чому не прочитав жодного відгуку на свою адресу. Все це він розповів виданню УНІАН.

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Фіналіст Нацвідбору KHAYAT зазначив, що не хоче потрапляти під негативний вплив.

Ви знаєте, я не прочитав жодного коментаря щодо свого виступу. Пообіцяв собі, що не робитиму цього, бо можу дуже близько до серця щось прийняти. Не хочу потрапити під негативний вплив, тому вирішив взагалі не читати. Команда читає, а я – ні,

– зізнався виконавець.

Артист розповів, що на початку виступу він перехвилювався та розгубився.

Я трішки нервував. Коли потім вже передивлявся запис виступу, помітив, що спочатку був розгублений. Потім увійшов у потрібний ритм, і все було добре. Однак, мені хотілося б більше впевненості, ще більше потужності від себе,

– каже конкурсант.

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Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення відбудеться в суботу, 22 лютого. Разом із KHAYAT за можливість представляти Україну на головному пісенному конкурсі боротимуться TVORCHI, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A.