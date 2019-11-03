Кіану Рівз прийшов на благодійний фестиваль з дівчиною: фото

Голлівудський актор Кіану Рівз вкотре підігрів чутки про роман із художницею Олександрою Грант. Пара відвідала благодійний фестиваль LACMA Art + Film, що пройшов 2 листопада у Лос-Анджелесі.

Щороку у Голлівуді проводять благодійний вечір, спрямований на підтримку американських музеїв. Збір коштів влаштовують серед зіркових гостей, які залюбки долучаються до LACMA Art + Film. У 2019 році за організацію фестивалю відповідав модний дім Gucci, тому чимало голлівудських акторів прийняли запрошення на захід.

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Серед учасників благодійної та світської події був 55-річний Кіану Рівз. Для рідкісного заходу на публіку він обрав класичний чорний костюм із сорочкою, краваткою та камізелькою. Однак не вигляд Кіану Рівза привернула увагу всіх світових ЗМІ. Поряд із голлівудським актором красувалась Олександра Грант, якій приписують роман зі знаменитістю.

Перед камерами американська художниця постала у вечірній сукні темно-синього кольору з оригінальною зоною декольте. Вбрання Олександра доповнила витонченими золотими прикрасами, зачіскою та макіяжем. Пара весь час трималась за руки, що зачарувала мережу.

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

Актор Кіану Рівз, найбільш відомий за участю у фільмах "Матриця" та "Джон Вік", жодного разу не був одружений. Однак його історія приватного життя може розчулити навіть досвідчених хейтерів.

Кіану Рівз мав стосунки зі своєю колегою Дженніфер Сейм, яка померла у 2001 році в автокатастрофі. За 2 роки до трагедії у пари померла єдина донька Ава Арчер. Подвійну втрату Кіану Рівз переживав дуже болісно: він на деякий час відмовився від усіх ролей та почав вести життя самітника.

Десятки років актор уникав публічних виходів та не потрапляв в об'єктиви папараці з дівчиною. Все змінилось на початку 2018-го, коли Кіану Рівз запросив на вечерю художницю Олександру Грант. Пара весело провела час в одному з ресторанів Лос-Анджелеса та виглядала дуже щасливо. І хоч актор не вперше здійснює публічні виходи з Олександрою, в одному з інтерв'ю Кіану Рівз заявив, що одинокий.