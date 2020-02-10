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Кім Кардашян, Мерилін Менсон та інші зірки на вечірці з нагоди Оскару-2020

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Вечірка з нагоди Оскару-2020 / www.dailymail.co.uk

У ніч на 10 лютого в Голлівуді відгриміла найочікуваніша кіноподія року – церемонія нагородження преміями Оскар-2020. Тільки топові актори та претенденти на престижну відзнаку змогли зайняти місця в залі Dolby Theatre. Та це не привід сумувати іншим зіркам, адже традиційно після шоу відбулась вечірка Vanity Fair.

Уже чимало років знаменитості не завершують свято після офіційної частини Оскару-2020. За традицією, представники журналу Vanity Fair влаштовують грандіозну вечірку, на яку залюбки приходять сотні голлівудських знаменитостей. Дрес-коду для гостей вечора немає, тому красуні приміряють не тільки вишукані вбрання, але й досить пікантні. 

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Місце зустрічі також змінити не можна. Щороку вечірка проходить в Центрі виконавських видів мистецтва Волліса Анненбе. Захід є закритим для ЗМІ, тому гості вечірки Vanity Fair можуть насолоджуватись відпочинком з колегами. А от продемонструвати новинки свого гардеробу зірки могли перед входом у заклад: саме там на них очікували десятки репортерів, які приділяли увагу кожному, хто прийшов after party Оскару-2020. 

Цього разу запрошення від організаторів Vanity Fair прийняли Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, Гейлі Болдвін, Антоніо Бандерас, Різ Візерспун, Кейт Гадсон, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Емілі Ратажковскі, Джессіка Альба, Мерилін Менсон та інші зірки. Як це було – дивіться у добірці фото.

Кім Кардашян і Каньє Вест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До теми: Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки

Олівія Вайлд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джессіка Альба з чоловіком Кешом Ворреном

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джон Ледженд І Кріссі Тейген 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Керрі Вашингтон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Емілі Ратажковскі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кейт Гадсон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Гейлі Болдвін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Різ Візерспун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кайлі Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Кейт Бекінсейл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Розі Гантінгтон-Вайтлі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Галь Гадот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Мерилін Менсон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Голлівуд Кім Кардашян Гейлі Болдвін Розі Гантінгтон-Вайтлі Кайлі Дженнер Різ Візерспун
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