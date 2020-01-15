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Кім Кардашян похизувалася пишними формами в білій сукні: фото

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Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян поділилася з підписниками світлиною у новому вбранні. 39-річна зірка часто любить підкреслювати свої форми обтислим вбранням і це фото також не стало винятком.

На своїй інстаграм-сторінці Кім опублікувала знімок, зроблений у її гардеробній. На фоні можна побачити багато поличок з туфлями на підборах і сумочками різних розмірів та видів. На нижніх поличках стоять чоботи з гострими носками на шпильці. Кожна поличка має окреме біле світло, що вразило усіх прихильників блогерки.

До теми: Кім Кардашян продемонструвала пишні груди в пікантному образі

Та найбільшу увагу привернула сама красуня. Кім Кардашян позувала в сукні білого кольору на бретелях. Вбрання підкреслило її пишні груди та стегна. Одну ногу знаменита модниця виставила вперед, наскільки їй дозволила вузька сукня, що виглядало дуже ефектно в кадрі.

Це не вперше Кім Кардашян хизується своєю фігурою в приталеному вбранні. У гардеробі зірки є чимало суконь такого фасону. Відтак журналісти LifeStyle 24 склали невелику підбірку фото, що підтверджують це. 

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Кім Кардашян Еротика
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