Кім Кардашян похизувалася пишними формами в обтислому напівпрозорому комбінезоні

Американська Insta-діва не припиняє приміряти екстравагантні образи і ділитися ними з шанувальниками. Так, на нові сексуальні фото 38-річну Кім Кардашян надихнула Паризька атмосфера і пройдешній Тиждень моди.

Напередодні Кім Кардашян вийшла на вулиці Парижа в леопардовому total look в пастельних кольорах. Після цього вирішила здивувати шанувальників більш сексуальним вечірнім образом в трендовому анімалістичному вбранні.

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Вінтажний комбінезон у чорному леопардовому принті, який обтискав пишні сідниці і тонку талію Кім Кардашян, лише підкреслив усі її достоїнства. На сексуальні фото у стильному вбранні зірку надихнула Паризька атмосфера, адже знаменитість відвідувала покази на Тижні моди. Особливим французьким аксесуаром став чорний берет, а доповнили образ чорні лакові туфлі-човники на підборах.

До слова, комбінезон, який вона одягнула створила популярний дизайнер 80-х і 90-х років Аззедін Алая. В такому самому вбранні дефілювала по подіуму Наомі Кемпбелл на показі осінь-зима 1991/1992 роки.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian