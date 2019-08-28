Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми у крихітному купальнику: гаряче фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Попри те, що відома американська бізнесвумен Кім Кардашян може дозволити влаштувати собі літо у будь-яку пору року, вона все-таки намагається впіймати останні спекотні літні дні. 38-річна власниця пишних форм поділилася знімком з відпочинку, на якому засвітила свої немаленькі груди.

Напередодні Кім Кардашян презентувала випуск колекції білизняного бренду, який у червні зазнав фіаско через японську назву Kimono. Відтепер він матиме іншу назву. А власниця нової імперії вирішила влаштувати для себе справжній релакс після першого перезапуску кампанії.

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На новому selfie-фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона постала у рожевому бюстгальтері від купального костюма. Крихітна модель бікіні ледь прикрила інтимні частини тіла Кім Кардашян. Проте про захист обличчя знаменитість не забула – його закривали масивні сонцезахисні окуляри.

Варто додати, що манікюр американської бізнесвумен був в тон до її пляжного вбрання.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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