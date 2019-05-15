Кім Кардашян показала перший кліп своєї доньки: відео набрало понад 14 мільйонів переглядів

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Кім Кардашян з донькою Норт Вест
Кім Кардашян з донькою Норт Вест / Instagram/ @kimkardashian

Знаменита багатодітна мама Кім Кардашян поділилася відероликом, на якому вона та її 5-річна донька Норт Вест танцюють під популярну пісню. Дівчинка проявила всі свої хореографічні здібності, а мама попіклувалася про те, щоб короткі відеоролики змонтували у повноцінний кліп.

Попри свій доволі юний вік, Норт Вест впевнено та вільно почуває себе перед камерами. У березні навіть з’явилася інформація, що 5-річна дівчинка стане відеоблогером. А вчора, 14 травня, Кім Кардашян оприлюднила ритмічне відео зі своєю дочкою на сторінці в Instagram.

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У кадрі 5-річна Норт танцювала під пісню молодого американського репера Lil Nas X "Old Town Road". Кім Кардашян залишила коментар до ролика, де вказала, що над костюмами та хореографією працювала її дочка, а також пожартувала, що танці – це те, чим вони займаються у декретній відпустці.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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