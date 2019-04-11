Кім Кардашян постала на своїй першій обкладинці американського Vogue: розкішні фото

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Кім Кардашян для Vogue
Кім Кардашян для Vogue / www.vogue.com

Світська левиця Кім Кардашян у своєму житті вже знялась для багатьох глянців, однак днями збулась її одна з найзаповітніших мрій – вона стала обличчям травневого випуску Vogue US.

Своїм досягненням 38-річна Кім поділилась в Instagram.

Я так давно мріяла про цей момент, багато говорила, що він ніколи не настане. Ніякими словами не висловити, наскільки це велика честь для мене – прикрасити мою першу сольну обкладинку Vogue в США. Я пам'ятаю, як маленькою дівчинкою щомісяця гортала видання моєї мами і мріяла в один прекрасний день прикрасити обкладинку цього культового журналу,
– поділилась емоціями зірка і подякувала за віру та підтримку Анні Вінтур (редакторці Vogue) і чоловіку Каньє Весту.

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Кім Кардашян для Vogue / Vogue

На фотографіях у звабливих образах, які вигідно підкреслювали форми Кім Кардашян, можна побачити розкішний будинок знаменитості. Поруч з нею на деяких фото позували її діти: доньки Норт, Чикаго і син Сейнт. Автором фотоісторії став Mikael Jansson, а організацією знімань зайнялась ціла команда стилістів, перукарів та візажистів.


Фотосесія Кім Кардашян для американського Vogue / Vogue

Окрім світлин, які вже з’явились в мережі, на читачів чекає інтерв'ю, де вона розповість про про бізнес, намір отримати юридичну освіту, про чоловіка і його біполярний розлад, про материнство, а також про зустріч з Дональдом Трампом, яка відбулась минулого року.

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Теги: Новини культури LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: Vogue US
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