Кім Кардашян повторила образ своєї молодшої сестри: фотофакт

Американська світська левиця, бізнесвумен та модель Кім Кардашян полюбляє експериментувати зі стилем, привертаючи увагу громадськості до своїх образів. Частенько її вбрання копіюють молодші сестри. Однак інколи все стається й навпаки.

У великій родині Кардашян полюбляють стильні речі. Дівчата наввипередки демонструють у мережі новинки свого гардеробу та не упускають можливості придбати ще кілька брендових речей.

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Своєрідним еталоном для наслідування в родині є Кім, яка привертає чималу увагу прихильників реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Зірка не тільки виглядає яскраво навіть у буденних речах, але й вміло підкреслює свої форми. Та, здається, й Кім Кардашян придивляється до стилю своїх сестер.

Днями запальна красуня відвідала торговельний центр Лос-Анджелеса, де відбулась презентація її нової лінії парфумів. Кім Кардашян прийшла на захід у яскраво-рожевому штанному костюмі з піджаком over size. Образ вона доповнила нюдовими чобітками з чорним орнаментом.

У мережі помітили, що яскравий образ Кім дуже нагадує вбрання її молодшої сестри Кайлі Дженнер, яке вона засвітила під час візиту до Техасу, в листопаді 2018 року. Костюми двох сестер й справді дуже подібні, а їх образи відрізняються тільки взуттям: Кайлі, на відміну від Кім, доповнила look кросівками.



Кайлі Дженнер / SIV Times



Яскравий образ Кайлі Дженнер / Instagram